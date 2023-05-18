Ninna per i piccini

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ninna per i piccini' è 'Nanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

NANNA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ninna per i piccini
  • Risposta: NANNA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    NNA
  • Inizia con: N
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Nanna? Quando i bimbi sono stanchi, una dolce nanna li accompagna nel mondo dei sogni. La ninna, con suoni morbidi e rassicuranti, aiuta i più piccoli a rilassarsi e a sentirsi protetti, creando un momento speciale di calma e affetto prima di addormentarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Nanna'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ninna per i piccini: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Ninna per i piccini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Nanna. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'ninna'

Cruciverba con 'piccini'