Ninna per i piccini

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ninna per i piccini' è 'Nanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N A N N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ninna per i piccini

Ninna per i piccini Risposta: NANNA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: N N A

Inizia con: N

N Finisce con: A

Perchè la soluzione è Nanna? Quando i bimbi sono stanchi, una dolce nanna li accompagna nel mondo dei sogni. La ninna, con suoni morbidi e rassicuranti, aiuta i più piccoli a rilassarsi e a sentirsi protetti, creando un momento speciale di calma e affetto prima di addormentarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ninna per i piccini: risposta da 5 lettere

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