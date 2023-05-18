Ninna per i piccini
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ninna per i piccini' è 'Nanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ninna per i piccini
- Risposta: NANNA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: NNA
- Inizia con: N
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Nanna? Quando i bimbi sono stanchi, una dolce nanna li accompagna nel mondo dei sogni. La ninna, con suoni morbidi e rassicuranti, aiuta i più piccoli a rilassarsi e a sentirsi protetti, creando un momento speciale di calma e affetto prima di addormentarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ninna per i piccini: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Ninna per i piccini" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Nanna. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.