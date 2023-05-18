Monti fra due continenti

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monti fra due continenti' è 'Urali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

URALI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Monti fra due continenti
  • Risposta: URALI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    UAI
  • Inizia con: U
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Urali? Gli Urali sono una catena montuosa che si estende tra Europa e Asia, formando un confine naturale tra i due continenti. Questa catena è un elemento importante nel paesaggio e nella geografia della regione, creando un confine visibile e riconoscibile tra i due territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Monti fra due continenti: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Monti fra due continenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Urali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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