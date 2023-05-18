Monti fra due continenti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monti fra due continenti' è 'Urali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Monti fra due continenti
- Risposta: URALI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: UAI
- Inizia con: U
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Urali? Gli Urali sono una catena montuosa che si estende tra Europa e Asia, formando un confine naturale tra i due continenti. Questa catena è un elemento importante nel paesaggio e nella geografia della regione, creando un confine visibile e riconoscibile tra i due territori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Monti fra due continenti: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Monti fra due continenti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Urali. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.