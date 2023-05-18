Importante dea cartaginese
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Importante dea cartaginese' è 'Tanit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Importante dea cartaginese
- Risposta: TANIT
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: TNT
- Inizia con: T
- Finisce con: T
Perchè la soluzione è Tanit? Tanit era una dea molto amata a Cartagine, considerata una figura di grande potere e protezione. La sua presenza si sentiva in ogni aspetto della vita quotidiana, e i fedeli le dedicavano offerte e preghiere per ricevere benedizioni e prosperità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Importante dea cartaginese: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Importante dea cartaginese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tanit. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.