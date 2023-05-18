Importante dea cartaginese

Sara Verdi | 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Importante dea cartaginese' è 'Tanit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TANIT

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Importante dea cartaginese
  • Risposta: TANIT
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TNT
  • Inizia con: T
  • Finisce con: T

Perchè la soluzione è Tanit? Tanit era una dea molto amata a Cartagine, considerata una figura di grande potere e protezione. La sua presenza si sentiva in ogni aspetto della vita quotidiana, e i fedeli le dedicavano offerte e preghiere per ricevere benedizioni e prosperità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Importante dea cartaginese: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Importante dea cartaginese" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Tanit. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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