L impatto che va sottoposto a valutazione

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L impatto che va sottoposto a valutazione' è 'Ambientale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M B I E N T A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L impatto che va sottoposto a valutazione

L impatto che va sottoposto a valutazione Risposta: AMBIENTALE

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I A E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ambientale? L'impatto ambientale è ciò che si considera quando si pianifica un progetto o si prende una decisione, per capire come potrebbe influenzare la natura e gli ecosistemi. È un passaggio importante per garantire che le azioni rispettino l'equilibrio del nostro pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L impatto che va sottoposto a valutazione: risposta da 10 lettere

In presenza della definizione "L impatto che va sottoposto a valutazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ambientale. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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