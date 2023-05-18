L impatto che va sottoposto a valutazione
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L impatto che va sottoposto a valutazione' è 'Ambientale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L impatto che va sottoposto a valutazione
- Risposta: AMBIENTALE
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AIAE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ambientale? L'impatto ambientale è ciò che si considera quando si pianifica un progetto o si prende una decisione, per capire come potrebbe influenzare la natura e gli ecosistemi. È un passaggio importante per garantire che le azioni rispettino l'equilibrio del nostro pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L impatto che va sottoposto a valutazione: risposta da 10 lettere
In presenza della definizione "L impatto che va sottoposto a valutazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ambientale. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.