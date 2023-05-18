L impatto che va sottoposto a valutazione

Sara Verdi | 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L impatto che va sottoposto a valutazione' è 'Ambientale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMBIENTALE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L impatto che va sottoposto a valutazione
  • Risposta: AMBIENTALE
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    AIAE
  • Inizia con: A
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ambientale? L'impatto ambientale è ciò che si considera quando si pianifica un progetto o si prende una decisione, per capire come potrebbe influenzare la natura e gli ecosistemi. È un passaggio importante per garantire che le azioni rispettino l'equilibrio del nostro pianeta. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L impatto che va sottoposto a valutazione: risposta da 10 lettere

In presenza della definizione "L impatto che va sottoposto a valutazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Ambientale. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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