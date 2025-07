I piccoli spostamenti in città con mezzi a basso impatto ambientale nei cruciverba: la soluzione è Micromobilità

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'I piccoli spostamenti in città con mezzi a basso impatto ambientale' è 'Micromobilità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MICROMOBILITÀ

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Micromobilità? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Micromobilità.

Perché la soluzione è Micromobilità? La micromobilità si riferisce a mezzi di trasporto leggeri e sostenibili, come biciclette, monopattini elettrici e hoverboard, ideali per spostamenti brevi in città. Favorisce la mobilità urbana più ecologica, riducendo traffico e emissioni di CO2. Una soluzione intelligente per muoversi velocemente e rispettare l’ambiente, migliorando la qualità della vita in città.

Se ti sei imbattuto nella definizione "I piccoli spostamenti in città con mezzi a basso impatto ambientale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

C Como

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

M I L R I A L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MILLIBAR" MILLIBAR

