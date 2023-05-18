Vi furono processati i criminali nazisti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Vi furono processati i criminali nazisti' è 'Norimberga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

N O R I M B E R G A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Vi furono processati i criminali nazisti

Vi furono processati i criminali nazisti Risposta: NORIMBERGA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 4

4 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: N I R A

Inizia con: N

N Finisce con: A

Perchè la soluzione è Norimberga? A Norimberga, si svolsero i processi contro i criminali nazisti, portando alla luce le responsabilità di coloro coinvolti nei crimini di guerra. Questo evento segnò un momento importante di giustizia, lasciando un'impronta indelebile nella storia del dopoguerra. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vi furono processati i criminali nazisti: risposta da 10 lettere

La soluzione associata alla definizione "Vi furono processati i criminali nazisti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Norimberga. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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