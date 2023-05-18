In fondo ai bambù
La soluzione di 2 lettere per la definizione 'In fondo ai bambù' è 'Bu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
BU
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: In fondo ai bambù
- Risposta: BU
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Vocali: 1
- Consonanti: 1
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: BU
- Inizia con: B
- Finisce con: U
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In fondo ai bambù: risposta da 2 lettere
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