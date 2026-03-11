Altro nome del bambù

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Altro nome del bambù' è 'Canna D India'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANNA D INDIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Altro nome del bambù" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome del bambù". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Canna D India? La canna d'India è un nome alternativo utilizzato per indicare una pianta appartenente alla famiglia delle Poaceae, conosciuta anche come bambù. Questa pianta si distingue per i suoi fusti sottili e alti, spesso utilizzati in vari settori come quello edilizio, artigianale e alimentare. La sua presenza è diffusa in molte regioni tropicali e subtropicali, dove cresce rapidamente e si adatta a diversi terreni. La canna d'India rappresenta una risorsa naturale molto apprezzata.

Se la definizione "Altro nome del bambù" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome del bambù" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Canna D India:

C Como A Ancona N Napoli N Napoli A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome del bambù" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

