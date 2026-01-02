Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia' è 'La Dama Con L Ermellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LA DAMA CON L ERMELLINO

Perché la soluzione è La Dama Con L Ermellino? Un famoso quadro di Leonardo da Vinci, custodito a Cracovia, raffigura una giovane donna con un delicato ermellino tra le mani. L'opera evidenzia l'abilità artistica di Leonardo nel catturare espressioni delicate e dettagli raffinati. La raffigurazione è simbolo di purezza e nobiltà, testimonianza del talento e dell'innovazione del grande maestro.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per risolvere la definizione "Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione La Dama Con L Ermellino:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Celebre dipinto di Leonardo conservato a Cracovia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

