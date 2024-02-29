Disastro tracollo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Disastro tracollo' è 'Rovina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROVINA

Come completare la definizione Definizione: Disastro tracollo

Disastro tracollo Risposta: ROVINA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: A

Perché la soluzione è Rovina? La parola ROVINA descrive uno stato di grande rovina che si verifica dopo un disastro tracollo. Questo termine indica un decadimento totale di strutture o organizzazioni che risultano distrutte o gravemente danneggiate. Quando si parla di rovina, si fa riferimento a un livello di distruzione tale da compromettere irreparabilmente l'integrità di ciò che era precedentemente stabile. La rovina rappresenta quindi l'esito di un disastro tracollo, segnando la fine di una condizione precedente.

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Disastro tracollo - risposta corretta per cruciverba

In presenza della definizione "Disastro tracollo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rovina'.

Schemi utili per Rovina

Schema parole: 6

La soluzione inizia con R

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: R_____

Schema finale: __VINA

Le 6 lettere della soluzione Rovina

R Roma O Otranto V Venezia I Imola N Napoli A Ancona

La soluzione 'Rovina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disastro tracollo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.