Disastro tracollo
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Disastro tracollo' è 'Rovina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ROVINA
Come completare la definizione
- Definizione: Disastro tracollo
- Risposta: ROVINA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Rovina? La parola ROVINA descrive uno stato di grande rovina che si verifica dopo un disastro tracollo. Questo termine indica un decadimento totale di strutture o organizzazioni che risultano distrutte o gravemente danneggiate. Quando si parla di rovina, si fa riferimento a un livello di distruzione tale da compromettere irreparabilmente l'integrità di ciò che era precedentemente stabile. La rovina rappresenta quindi l'esito di un disastro tracollo, segnando la fine di una condizione precedente.
Disastro tracollo - risposta corretta per cruciverba
In presenza della definizione "Disastro tracollo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rovina'.
Schemi utili per Rovina
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con R
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: R_____
- Schema finale: __VINA
Le 6 lettere della soluzione Rovina
La soluzione 'Rovina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disastro tracollo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola disastro: Colpito da un disastro Disastro senza dispari Morire in un disastro
Definizioni con la parola tracollo: Un participio passato che è anagramma di tracollo Un clamoroso tracollo Tracollo economico
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Comune bellunese travolto nel disastro del VajontMorire nel disastro PerireUn disastro che nessuno si sarebbe aspettatoRovinoso tracolloUn tracollo finanziario
E N I À I O D T