Disastro tracollo

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Disastro tracollo' è 'Rovina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROVINA

Come completare la definizione

  • Definizione: Disastro tracollo
  • Risposta: ROVINA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: R_____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perché la soluzione è Rovina? La parola ROVINA descrive uno stato di grande rovina che si verifica dopo un disastro tracollo. Questo termine indica un decadimento totale di strutture o organizzazioni che risultano distrutte o gravemente danneggiate. Quando si parla di rovina, si fa riferimento a un livello di distruzione tale da compromettere irreparabilmente l'integrità di ciò che era precedentemente stabile. La rovina rappresenta quindi l'esito di un disastro tracollo, segnando la fine di una condizione precedente.

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Disastro tracollo - risposta corretta per cruciverba

In presenza della definizione "Disastro tracollo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Rovina'.

Schemi utili per Rovina

  • Schema parole: 6
  • La soluzione inizia con R
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: R_____
  • Schema finale: __VINA

Le 6 lettere della soluzione Rovina

R Roma
O Otranto
V Venezia
I Imola
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Rovina' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disastro tracollo". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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