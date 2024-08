La Soluzione ♚ Rovinoso dissesto finanziario La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CRAC La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CRAC

Curiosità su Rovinoso dissesto finanziario: Il crac Parmalat fu una truffa per bancarotta fraudolenta e aggiotaggio finita col fallimento della società alimentare italiana Parmalat. Considerata la più grande truffa del genere perpetrata da una impresa privata in Europa, venne scoperta solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato come le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni novanta.

Altre Definizioni con crac; rovinoso; dissesto; finanziario; Grave incidente finanziario; Ha un eco in Borsa; Polverizza molti risparmi; Catastrofico rovinoso; Calamitoso rovinoso; Rovinoso tracollo; Rovinoso dissesto; Completo dissesto; Un consulente finanziario; Importante ente finanziario controllato dallo Stato;