Attende lo scialacquatore

Sostantivo

Curiosità su: Le rovine (talvolta al singolare rovina) sono i resti di strutture architettoniche costruite dall'uomo. Le strutture una volta completate, con il passare del tempo, sono cadute in uno stato di abbandono dovuto non per forza o non solo alla mancata manutenzione, ma anche a causa di disastri naturali, guerra, atti deliberati di distruzione o spopolamento. Naturalmente anche la meteorizzazione gioca un ruolo fondamentale nel progressivo deterioramento dei monumenti e quindi nella formazione delle rovine. Famose rovine sono presenti in tutto il mondo: Cina, India, Zimbabwe, Grecia, bacino del Mediterraneo, Messico, Sud America sono le zone più ricche di questo tipo di testimonianze architettoniche che sono enormemente importanti per lo studio della storia, dell'archeologia, dell'antropologia e di altre discipline. Le rovine possono essere rappresentate da luoghi che precedentemente erano adottati a diversi tipi di ambienti: fortificazioni, luoghi di culto, case, interi villaggi o città, edifici di utilità pubblica e non solo.

rovina f sing (pl.: rovine)

(storia) (architettura) resto in abbandono di una costruzione (senso figurato) individuo od oggetto che è motivo di iattura

Voce verbale

terza persona singolare dell'indicativo presente di rovinare quello spacciatore rovina i ragazzi seconda persona singolare dell'imperativo di rovinare

Sillabazione

ro | vì | na

Pronuncia

IPA: /ro'vina/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino ruina , derivazione di ruere ossia "precipitare"

dal latino , derivazione di ossia "precipitare" (voce verbale vedi rovinare

Citazione

Sinonimi

(sostantivo) crollo, disastro, distruzione, caduta, disfacimento, dissesto, calamità, cataclisma

crollo, disastro, distruzione, caduta, disfacimento, dissesto, calamità, cataclisma (di civiltà) decadenza, declino, degenerazione, regresso, tracollo

decadenza, declino, degenerazione, regresso, tracollo ( senso figurato ) (specialmente in ambito finanziario) tracollo, dissesto, sfascio, sfacelo, disastro, fallimento, bancarotta, crack

tracollo, dissesto, sfascio, sfacelo, disastro, fallimento, bancarotta, crack (di costumi, morale, ecc.) perdizione, degenerazione

perdizione, degenerazione ( senso figurato ) (di persona) dannazione, danno, disgrazia, perdizione

dannazione, danno, disgrazia, perdizione (terza persona singolare dell'indicativo presente di rovinare) si abbatte, va in pezzi, cade, crolla, frana, precipita, si sfascia

si abbatte, va in pezzi, cade, crolla, frana, precipita, si sfascia danneggia, demolisce, deteriora, devasta, dirocca, distrugge, guasta, sciupa, sfascia

cade, crolla, frana, precipita, piomba, si rovescia , va in rovina, va in malora

( senso figurato ) (economia) compromette, dissesta, fa fallire

compromette, dissesta, fa fallire ( senso figurato ) (di persona) corrompe, devia, perde, travia, vizia, induce al vizio, porta sulla cattiva strada, perverte

corrompe, devia, perde, travia, vizia, induce al vizio, porta sulla cattiva strada, perverte ( senso figurato ) (di azienda) riduce in miseria, getta sul lastrico, , manda in miseria, riduce alla fame, riduce a mal partito

riduce in miseria, getta sul lastrico, , manda in miseria, riduce alla fame, riduce a mal partito abbatte, fa cadere, fracassa, frantuma

(per estensione) logora

Contrari

(sostantivo) restauro, ricostruzione

restauro, ricostruzione (economia) espansione, fortuna, successo

espansione, fortuna, successo (di civiltà) ascesa, miglioramento. progresso

ascesa, miglioramento. progresso ( senso figurato ) (di persona) liberazione, rifugio, riscatto, salvezza, trionfo

liberazione, rifugio, riscatto, salvezza, trionfo (terza persona singolare dell'indicativo presente di rovinare)

costruisce, edifica, erige, innalza

recupera, restaura, ripara, salda

( senso figurato ) (economia) aiuta, espande, favorisce

aiuta, espande, favorisce (senso figurato) (di persona) redime, riabilita, riscatta

Parole derivate

rovinismo

Termini correlati