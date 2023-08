Alberi d alto fusto tipici dei luoghi umidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alberi d alto fusto tipici dei luoghi umidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ONTANI

Significato/Curiosita : Alberi d alto fusto tipici dei luoghi umidi

Lungo la faglia di sant'andrea. tipico della san francisco bay area, palo alto ha un clima mediterraneo con freddi, umidi inverni ed estati calde e asciutte... Viene il francese aulne. la parola italiana ontano viene da alnetanus 'bosco o macchia di ontani'. gli ontani sono alberi, generalmente di piccola taglia...

