Nurmi che fu un noto atleta

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nurmi che fu un noto atleta' è 'Paavo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A A V O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Nurmi che fu un noto atleta

Nurmi che fu un noto atleta Risposta: PAAVO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P A O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Paavo? Paavo Nurmi fu un famoso atleta finlandese che lasciò il segno nelle competizioni di mezzofondo e lunga distanza. La sua determinazione e i record stabiliti ancora oggi sono un esempio di eccellenza nello sport. La sua figura rimane un'ispirazione per molti appassionati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nurmi che fu un noto atleta: risposta da 5 lettere

La definizione "Nurmi che fu un noto atleta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Paavo. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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