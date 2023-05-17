Nurmi che fu un noto atleta
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Nurmi che fu un noto atleta
- Risposta: PAAVO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PAO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Paavo? Paavo Nurmi fu un famoso atleta finlandese che lasciò il segno nelle competizioni di mezzofondo e lunga distanza. La sua determinazione e i record stabiliti ancora oggi sono un esempio di eccellenza nello sport. La sua figura rimane un'ispirazione per molti appassionati. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nurmi che fu un noto atleta: risposta da 5 lettere
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