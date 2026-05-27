Atleta che corre i cento metri

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Atleta che corre i cento metri' è 'Scattista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCATTISTA

Perchè la soluzione è Scattista? Uno scattista è un atleta specializzato nella corsa dei cento metri. La sua abilità principale consiste nel partire velocemente e accelerare rapidamente, sfruttando al massimo la potenza muscolare. La sua performance dipende dalla rapidità di partenza e dalla capacità di mantenere alta la velocità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Atleta che corre i cento metri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scattista

Per risolvere la definizione "Atleta che corre i cento metri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scattista'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Atleta che corre i cento metri
  • Risposta: SCATTISTA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: S________
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona
C Como
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
S Savona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Scattista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atleta che corre i cento metri". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con atleta: Un atleta da più di 42 km 

Con corre: Li corre l audace 

Con cento: Genuine al cento per cento 