Atleta che corre i cento metri

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Atleta che corre i cento metri' è 'Scattista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCATTISTA

Perchè la soluzione è Scattista? Uno scattista è un atleta specializzato nella corsa dei cento metri. La sua abilità principale consiste nel partire velocemente e accelerare rapidamente, sfruttando al massimo la potenza muscolare. La sua performance dipende dalla rapidità di partenza e dalla capacità di mantenere alta la velocità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Atleta che corre i cento metri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scattista

Per risolvere la definizione "Atleta che corre i cento metri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scattista'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Atleta che corre i cento metri

Atleta che corre i cento metri Risposta: SCATTISTA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

S Savona C Como A Ancona T Torino T Torino I Imola S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Scattista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atleta che corre i cento metri". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.