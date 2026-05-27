Atleta che corre i cento metri
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SOLUZIONE: SCATTISTA
Perchè la soluzione è Scattista? Uno scattista è un atleta specializzato nella corsa dei cento metri. La sua abilità principale consiste nel partire velocemente e accelerare rapidamente, sfruttando al massimo la potenza muscolare. La sua performance dipende dalla rapidità di partenza e dalla capacità di mantenere alta la velocità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Atleta che corre i cento metri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scattista
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Atleta che corre i cento metri
- Risposta: SCATTISTA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Scattista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Atleta che corre i cento metri". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cento metri quadrati di terra Cento metri quadrati Corre sui 100 e sui 200 metri piani Cervide con palchi palmati fino a due metri Vecchio di cento anni
Altre definizioni collegate
Con atleta: Un atleta da più di 42 km
Con corre: Li corre l audace
Con cento: Genuine al cento per cento