Nessuno dei suoi pazienti può parlare
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Nessuno dei suoi pazienti può parlare' è 'Veterinario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Nessuno dei suoi pazienti può parlare
- Risposta: VETERINARIO
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 6
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VRARO
- Inizia con: V
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Veterinario? Il veterinario si prende cura di animali che non possono comunicare con parole. Osserva comportamenti, ascolta i loro silenzi e interpreta segnali silenziosi per capire come stanno. La sua attenzione ai dettagli permette di trovare soluzioni anche senza il conforto di una parola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nessuno dei suoi pazienti può parlare: risposta da 11 lettere
La soluzione associata alla definizione "Nessuno dei suoi pazienti può parlare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Veterinario. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.