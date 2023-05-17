Nessuno dei suoi pazienti può parlare

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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VETERINARIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Nessuno dei suoi pazienti può parlare
  • Risposta: VETERINARIO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VRARO
  • Inizia con: V
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Veterinario? Il veterinario si prende cura di animali che non possono comunicare con parole. Osserva comportamenti, ascolta i loro silenzi e interpreta segnali silenziosi per capire come stanno. La sua attenzione ai dettagli permette di trovare soluzioni anche senza il conforto di una parola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nessuno dei suoi pazienti può parlare: risposta da 11 lettere

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