Nessuno dei suoi pazienti può parlare

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V E T E R I N A R I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Nessuno dei suoi pazienti può parlare

Nessuno dei suoi pazienti può parlare Risposta: VETERINARIO

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 6

6 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V R A R O

Inizia con: V

V Finisce con: O

Perchè la soluzione è Veterinario? Il veterinario si prende cura di animali che non possono comunicare con parole. Osserva comportamenti, ascolta i loro silenzi e interpreta segnali silenziosi per capire come stanno. La sua attenzione ai dettagli permette di trovare soluzioni anche senza il conforto di una parola. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nessuno dei suoi pazienti può parlare: risposta da 11 lettere

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