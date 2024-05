La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il medico degli allevatori

Aggettivo

veterinario m sing

della cura degli animali utili all'uomo e non

Sostantivo

veterinario ( citazioni) m sing (pl.: veterinari)

(professione) (medicina) (veterinaria) medico specializzato nella cura degli animali utili all'uomo

Sillabazione

ve | te | ri | nà | rio

Pronuncia

IPA: /veteri'narjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino veterinarius, derivato di veterina ossia "bestia da tiro o da soma" , derivazione di vetus cioè "vecchio"; e quindi animale vecchio e non sano, non adatto al lavoro, alla battaglia o alla corsa e perciò destinato al macello; secondo alcuni, ma è da provare, indica originariamente lo schiavo che lo aveva in cura

Sinonimi

zooiatra

Termini correlati