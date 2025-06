Non può chiedere nulla ai suoi pazienti nei cruciverba: la soluzione è Veterinario

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Non può chiedere nulla ai suoi pazienti' è 'Veterinario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETERINARIO

Curiosità e Significato di Veterinario

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Veterinario, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Veterinario? Il veterinario è il professionista che si prende cura degli animali, diagnosticandone e curandone le malattie. La sua figura è fondamentale per il benessere degli animali domestici e da allevamento, offrendo assistenza e consigli ai proprietari. Non può chiedere nulla ai suoi pazienti, perché sono esseri senza parole, ma attraverso competenza e attenzione garantisce loro una vita più sana e felice.

Come si scrive la soluzione Veterinario

Hai trovato la definizione "Non può chiedere nulla ai suoi pazienti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

