Magazzini di Cereali

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Magazzini di Cereali' è 'Granai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GRANAI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Magazzini di Cereali
  • Risposta: GRANAI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GAI
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Granai? I granai sono spazi pensati per conservare grandi quantità di cereali. Sono strutture fondamentali per garantire scorte alimentari e mantenere il raccolto al sicuro da umidità e insetti. La loro funzione è essenziale per la sicurezza alimentare di comunità e agricoltori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Magazzini di Cereali: risposta da 6 lettere

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