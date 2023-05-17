Magazzini di Cereali

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Magazzini di Cereali' è 'Granai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G R A N A I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Magazzini di Cereali

Magazzini di Cereali Risposta: GRANAI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G A I

Inizia con: G

G Finisce con: I

Perchè la soluzione è Granai? I granai sono spazi pensati per conservare grandi quantità di cereali. Sono strutture fondamentali per garantire scorte alimentari e mantenere il raccolto al sicuro da umidità e insetti. La loro funzione è essenziale per la sicurezza alimentare di comunità e agricoltori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Magazzini di Cereali: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Magazzini di Cereali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Granai. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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