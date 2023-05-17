Magazzini di Cereali
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Magazzini di Cereali' è 'Granai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Magazzini di Cereali
- Risposta: GRANAI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GAI
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Granai? I granai sono spazi pensati per conservare grandi quantità di cereali. Sono strutture fondamentali per garantire scorte alimentari e mantenere il raccolto al sicuro da umidità e insetti. La loro funzione è essenziale per la sicurezza alimentare di comunità e agricoltori. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Magazzini di Cereali: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Magazzini di Cereali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Granai. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.