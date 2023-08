Abbonda nei cereali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbonda nei cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AMIDO

Significato/Curiosita : Abbonda nei cereali

Come il finocchietto selvatico, l'amaredda e tante altre. la cucina iblea abbonda di formaggi e latticini, alcuni famosi come la ricotta iblea pat o il caciocavallo... I vari tipi di amidi presenti in natura (es. l'amido di riso, l'amido di mais, etc.). anticamente l'amido si otteneva in genere dalla macerazione del frumento...