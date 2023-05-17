Confina con l Ungheria

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Confina con l Ungheria' è 'Romania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ROMANIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Confina con l Ungheria
  • Risposta: ROMANIA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RANA
  • Inizia con: R
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Romania? La Romania è un paese che si trova a sud dell'Ungheria, condividendo con essa una lunga frontiera. Questa vicinanza crea legami storici e culturali tra le due nazioni, rendendo il confine un punto di contatto importante tra le rispettive comunità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Confina con l Ungheria: risposta da 7 lettere

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