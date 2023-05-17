Come un abbraccio affettuoso e sincero

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come un abbraccio affettuoso e sincero' è 'Caloroso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A L O R O S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Come un abbraccio affettuoso e sincero

Come un abbraccio affettuoso e sincero Risposta: CALOROSO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C O O O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Caloroso? Un sorriso caldo e sincero può essere come un abbraccio che avvolge il cuore. Trasmette affetto e conforto, facendo sentire chi lo riceve speciale e amato. È un gesto semplice che parla più di mille parole, creando un senso di intimità e calore tra le persone. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Come un abbraccio affettuoso e sincero: risposta da 8 lettere

Se la definizione "Come un abbraccio affettuoso e sincero" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Caloroso. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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