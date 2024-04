La Soluzione ♚ Cordiale ed entusiastico La definizione e la soluzione di 8 lettere: Cordiale ed entusiastico. CALOROSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cordiale ed entusiastico: Il campionato nazionale Serie D, colloquialmente abbreviato in Serie D, è una divisione semiprofessionistica, la quarta nonché ultima serie nazionale del campionato italiano di calcio, gestita dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il campionato nazionale Serie D, colloquialmente abbreviato in Serie D, è una divisione semiprofessionistica, la quarta nonché ultima serie nazionale del campionato italiano di calcio, gestita dal Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. caloroso m sing che emette calore Sillabazione ca | lo | ró | so Pronuncia IPA: /kalo'roso/ o IPA: /kalo'rozo/ Etimologia / Derivazione deriva da calore Sinonimi (di cibo) infiammante, irritante

infiammante, irritante (senso figurato) affabile, cordiale, affettuoso, espansivo, aperto, festoso, sentito, fervido, entusiastico, irruente, esuberante, focoso, appassionato Contrari (di cibo)) freddoloso

freddoloso (senso figurato) indifferente, freddo, glaciale Parole derivate calorosità Altre Definizioni con caloroso; cordiale; entusiastico; Come un abbraccio affettuoso e sincero; Allegro e cordiale; Cordiale semplicità; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cordiale ed entusiastico

CALOROSO

C

A

L

O

R

O

S

O

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Cordiale ed entusiastico' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.