Vigoroso abbraccio nei cruciverba: la soluzione è Stretta

Home / Soluzioni Cruciverba / Vigoroso abbraccio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vigoroso abbraccio' è 'Stretta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRETTA

Curiosità e Significato di Stretta

Hai risolto il cruciverba con Stretta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Stretta.

Perché la soluzione è Stretta? Stretta indica un abbraccio intenso e caloroso, spesso usato per esprimere affetto o solidarietà. È un gesto che coinvolge le braccia intorno a qualcuno, trasmettendo vicinanza e conforto. La parola richiama un contatto forte e deciso, perfetta per descrivere un abbraccio vigoroso e affettuoso, capace di trasmettere emozioni profonde in poche parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Come un abbraccio affettuoso e sinceroGagliardo vigorosoL abbraccio del poetaCristina di Svezia lo abbracciò abdicandoLo abbracciò Costantino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stretta

Hai davanti la definizione "Vigoroso abbraccio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

S C E E A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCESE" ACCESE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.