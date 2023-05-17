Celebre dinastia cinese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Celebre dinastia cinese' è 'Ming'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I N G

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Celebre dinastia cinese

Celebre dinastia cinese Risposta: MING

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M N G

Inizia con: M

M Finisce con: G

Perchè la soluzione è Ming? La dinastia Ming è una delle più notevoli nella storia cinese, famosa per la sua arte, cultura e innovazioni. Durò dal 1368 al 1644, lasciando un segno indelebile nel patrimonio del paese. La sua influenza si sente ancora oggi attraverso molte tradizioni e opere artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Celebre dinastia cinese: risposta da 4 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Celebre dinastia cinese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Ming. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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