Celebre dinastia cinese

Sara Verdi | 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Celebre dinastia cinese' è 'Ming'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MING

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Celebre dinastia cinese
  • Risposta: MING
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MNG
  • Inizia con: M
  • Finisce con: G

Perchè la soluzione è Ming? La dinastia Ming è una delle più notevoli nella storia cinese, famosa per la sua arte, cultura e innovazioni. Durò dal 1368 al 1644, lasciando un segno indelebile nel patrimonio del paese. La sua influenza si sente ancora oggi attraverso molte tradizioni e opere artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Celebre dinastia cinese: risposta da 4 lettere

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