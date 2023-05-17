Celebre dinastia cinese
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Celebre dinastia cinese' è 'Ming'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Celebre dinastia cinese
- Risposta: MING
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MNG
- Inizia con: M
- Finisce con: G
Perchè la soluzione è Ming? La dinastia Ming è una delle più notevoli nella storia cinese, famosa per la sua arte, cultura e innovazioni. Durò dal 1368 al 1644, lasciando un segno indelebile nel patrimonio del paese. La sua influenza si sente ancora oggi attraverso molte tradizioni e opere artistiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Celebre dinastia cinese: risposta da 4 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Celebre dinastia cinese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Ming. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.