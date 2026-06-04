La dinastia dei principi di Monaco

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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GRIMALDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La dinastia dei principi di Monaco
  • Risposta: GRIMALDI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GMLI
  • Inizia con: G
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Grimaldi? I Grimaldi sono la famiglia che da secoli governa Monaco. La loro presenza si percepisce in ogni angolo del principato, con un’eredità di tradizioni e storia che si tramanda di generazione in generazione. La loro influenza è parte integrante del carattere di Monaco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La dinastia dei principi di Monaco: risposta da 8 lettere

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