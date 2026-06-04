La dinastia dei principi di Monaco
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La dinastia dei principi di Monaco
- Risposta: GRIMALDI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GMLI
- Inizia con: G
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Grimaldi? I Grimaldi sono la famiglia che da secoli governa Monaco. La loro presenza si percepisce in ogni angolo del principato, con un’eredità di tradizioni e storia che si tramanda di generazione in generazione. La loro influenza è parte integrante del carattere di Monaco. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La dinastia dei principi di Monaco: risposta da 8 lettere
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