La definizione e la soluzione di 4 lettere: Un popolare Andy dei fumetti. CAPP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Andy Capp, tradotte a volte in italiano come Le vicende di Carlo e Alice o solamente Carlo e Alice, è una striscia a fumetti di satira a sfondo sociale creata da Reg Smythe nel 1957; ha raggiunto uno straordinario successo in tutto il mondo venendo pubblicato in oltre 50 nazioni tradotto in 14 lingue, occupando un posto importante nell'olimpo del fumetto e dell'umorismo. Ha inoltre avuto trasposizioni televisive e teatrali., Il nome Andy Capp è un gioco di parole con il termine handicap.

cappio ( approfondimento) m sing (pl.: cappi)

nodo legato in modo che tirato da uno dei due capi si scioglie nastro a modo di cappio

Sillabazione

càp | pio

Pronuncia

IPA: /'kappjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino capulus o capulum ossia "ciò che serve per afferrare", derivazione di capere ossia "prendere"

Sinonimi

annodatura, corda, nodo, fiocco, legatura, occhiello

(senso figurato) calappio, capestro, laccio, lacciolo, legame, nodo scorsoio, palla al piede, vincolo

,

