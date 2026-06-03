La popolare D Avena che ha interpretato numerose sigle di cartoni animati
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La popolare D Avena che ha interpretato numerose sigle di cartoni animati
- Risposta: CRISTINA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CSIA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Cristina? Cristina è la voce che ha dato vita a molte sigle di cartoni animati molto amati. La sua interpretazione ha reso indimenticabili le canzoni che accompagnavano le avventure dei personaggi, lasciando un segno speciale nel cuore di chi cresceva ascoltandole. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La popolare D Avena che ha interpretato numerose sigle di cartoni animati: risposta da 8 lettere
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