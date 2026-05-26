Un respiro affannoso nei fumetti
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SOLUZIONE: PANT
Perchè la soluzione è Pant? Nel mondo dei fumetti, quando un personaggio si affanna, spesso si sente un suono breve e secco come PANT. Questo rumore aiuta a capire subito che sta respirando con difficoltà, rendendo più vivida e immediata la scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un respiro affannoso nei fumetti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pant
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un respiro affannoso nei fumetti
- Risposta: PANT
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: T
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Pant' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un respiro affannoso nei fumetti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con respiro: Chi ne è affetto spesso ha un respiro sibilante
Con affannoso: Rende il respiro affannoso
Con fumetti: Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry