Un respiro affannoso nei fumetti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un respiro affannoso nei fumetti' è 'Pant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANT

Perchè la soluzione è Pant? Nel mondo dei fumetti, quando un personaggio si affanna, spesso si sente un suono breve e secco come PANT. Questo rumore aiuta a capire subito che sta respirando con difficoltà, rendendo più vivida e immediata la scena. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un respiro affannoso nei fumetti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pant

Quando la definizione "Un respiro affannoso nei fumetti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pant'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un respiro affannoso nei fumetti

Un respiro affannoso nei fumetti Risposta: PANT

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: T

Le 4 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli T Torino

La soluzione 'Pant' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un respiro affannoso nei fumetti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.