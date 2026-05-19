Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry' è 'Catwoman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATWOMAN

Perché la soluzione è Catwoman? Catwoman, interpretata da Halle Berry, è un personaggio dei fumetti noto per il suo ruolo complesso e ambivalente. Spesso descritta come una ladra agile e astuta, la sua figura si distingue per l'abilità nel combattimento e il carattere ambiguo tra eroine e antieroine. La sua presenza nelle storie di Batman aggiunge un elemento di mistero e seduzione, rendendola una figura affascinante e sfaccettata. La sua interpretazione ha contribuito a rendere il personaggio ancora più memorabile nel panorama dei fumetti.

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Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Catwoman

La soluzione associata alla definizione "Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Catwoman'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry
  • Risposta: CATWOMAN
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: N

Le 8 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
T Torino
W Washington
O Otranto
M Milano
A Ancona
N Napoli

La soluzione 'Catwoman' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il personaggio dei fumetti interpretato da Halle Berry". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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