Stabilito determinato

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stabilito determinato' è 'Prescritto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PRESCRITTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Stabilito determinato
  • Risposta: PRESCRITTO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PSTO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Prescritto? Quando qualcosa è stabilito e determinato, si dice che è prescritto. Questo significa che è deciso in modo chiaro e definitivo, senza lasciare spazio a dubbi o variazioni. La regola o l'ordine sono fissati e devono essere rispettati senza eccezioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stabilito determinato: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "Stabilito determinato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Prescritto. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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