Stabilito determinato
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stabilito determinato' è 'Prescritto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Stabilito determinato
- Risposta: PRESCRITTO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 3
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PSTO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Prescritto? Quando qualcosa è stabilito e determinato, si dice che è prescritto. Questo significa che è deciso in modo chiaro e definitivo, senza lasciare spazio a dubbi o variazioni. La regola o l'ordine sono fissati e devono essere rispettati senza eccezioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Stabilito determinato: risposta da 10 lettere
Quando la definizione "Stabilito determinato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Prescritto. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.