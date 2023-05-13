Stabilito determinato

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Stabilito determinato' è 'Prescritto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P R E S C R I T T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Stabilito determinato

Stabilito determinato Risposta: PRESCRITTO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 3

3 Consonanti: 7

7 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P S T O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Prescritto? Quando qualcosa è stabilito e determinato, si dice che è prescritto. Questo significa che è deciso in modo chiaro e definitivo, senza lasciare spazio a dubbi o variazioni. La regola o l'ordine sono fissati e devono essere rispettati senza eccezioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Stabilito determinato: risposta da 10 lettere

Quando la definizione "Stabilito determinato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Prescritto. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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