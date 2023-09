Determinato risoluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determinato risoluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DECISO

Significato/Curiosita : Determinato risoluto

Operazione sostegno risoluto (in inglese: resolute support mission) è il nome dell'operazione militare guidata dalla nato in afghanistan cominciata il... Stato diretto da luisa carcavale. la vita che ho deciso – 3:29 ^ paola turci - la vita che ho deciso, su youtube. ^ classifica airplay settimanale - settimana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Determinato risoluto : determinato; risoluto; A tempo indeterminato ma in latino; Lo è un evento che accadrà in un futuro indeterminato ; Figura universitaria che può essere a tempo determinato ; Relativi a un determinato periodo; Coloro che vivono in un determinato ambiente; Tutt altro che risoluto ; Essere risoluto a fare; La fermezza del risoluto ; risoluto ; Non ne conosce il risoluto ;

Cerca altre Definizioni