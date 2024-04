La Soluzione ♚ C è quello di Prussia La definizione e la soluzione di 3 lettere: C è quello di Prussia. BLU Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su C e quello di prussia: Cercando altri significati, vedi prussia (disambigua). la prussia (in tedesco: preußen /'psn/; in latino: borussia, prussia oppure prutenia; in polacco:... Il blu è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano, classificato come "colore freddo". Si trova tra il ciano e il violetto e ha una lunghezza d'onda tra circa 435 e 500 nanometri. Nella codifica RGB, è uno dei tre colori primari additivi, insieme al verde e al rosso. Il suo colore complementare è il giallo. Il blu è il colore del cielo notturno, quando è chiaro e sereno, perché le molecole di gas che compongono l'atmosfera ... Altre Definizioni con blu; quello; prussia; Questo o quello; Quello bianco contiene palladio; Felipe VI è quello di Spagna; cobalto di Prussia e oltremare; Stampa artistica che utilizza il blu di Prussia;

La risposta a C è quello di Prussia

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'C è quello di Prussia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.