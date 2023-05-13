Nelle mappe geografiche sta a destra

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nelle mappe geografiche sta a destra' è 'Oriente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ORIENTE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Nelle mappe geografiche sta a destra
  • Risposta: ORIENTE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    OENE
  • Inizia con: O
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Oriente? Nelle mappe, la direzione che si trova a destra è chiamata Oriente. È uno dei punti cardinali fondamentali, utile per orientarsi e capire la posizione di luoghi e territori. Conoscere l'Oriente aiuta a leggere le mappe in modo più naturale e intuitivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nelle mappe geografiche sta a destra: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Nelle mappe geografiche sta a destra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Oriente. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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