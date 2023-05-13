Nelle mappe geografiche sta a destra
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nelle mappe geografiche sta a destra' è 'Oriente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Nelle mappe geografiche sta a destra
- Risposta: ORIENTE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 4
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: OENE
- Inizia con: O
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Oriente? Nelle mappe, la direzione che si trova a destra è chiamata Oriente. È uno dei punti cardinali fondamentali, utile per orientarsi e capire la posizione di luoghi e territori. Conoscere l'Oriente aiuta a leggere le mappe in modo più naturale e intuitivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nelle mappe geografiche sta a destra: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Nelle mappe geografiche sta a destra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Oriente. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.