Nelle mappe geografiche sta a destra

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Nelle mappe geografiche sta a destra' è 'Oriente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O R I E N T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Nelle mappe geografiche sta a destra

Nelle mappe geografiche sta a destra Risposta: ORIENTE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 4

4 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: O E N E

Inizia con: O

O Finisce con: E

Perchè la soluzione è Oriente? Nelle mappe, la direzione che si trova a destra è chiamata Oriente. È uno dei punti cardinali fondamentali, utile per orientarsi e capire la posizione di luoghi e territori. Conoscere l'Oriente aiuta a leggere le mappe in modo più naturale e intuitivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nelle mappe geografiche sta a destra: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Nelle mappe geografiche sta a destra" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Oriente. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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