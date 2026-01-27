Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie

La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie' è 'Particelle Catastali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTICELLE CATASTALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie" corrisponde a una soluzione formata da 19 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Particelle Catastali? Le particelle catastali rappresentano le suddivisioni minime delle mappe che indicano i diversi tratti di proprietà terriera. Sono unità che permettono di identificare e distinguere le varie aree di terreno all’interno di un territorio. Questa suddivisione facilita la registrazione, la gestione e la consultazione delle proprietà. Ogni particella ha caratteristiche specifiche che la rendono un elemento fondamentale nel sistema catastale e nella regolamentazione fondiaria.

La soluzione associata alla definizione "Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Particelle Catastali:

P Padova A Ancona R Roma T Torino I Imola C Como E Empoli L Livorno L Livorno E Empoli C Como A Ancona T Torino A Ancona S Savona T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porzioni delle mappe delle proprietà fondiarie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

