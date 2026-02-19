Uffici con le mappe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uffici con le mappe' è 'Catasti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATASTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uffici con le mappe" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uffici con le mappe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Catasti? I catasti sono sistemi di registrazione e gestione delle informazioni relative ai terreni e agli immobili presenti in un territorio. Essi comprendono mappe dettagliate che rappresentano la posizione, i confini e le caratteristiche delle proprietà. Questi uffici sono fondamentali per garantire una corretta attribuzione di diritti e doveri, oltre a facilitare le pratiche amministrative e fiscali. Le mappe catastali permettono di individuare con precisione ogni immobile, contribuendo alla pianificazione urbanistica e alla tutela del patrimonio immobiliare. La loro presenza è essenziale per un funzionamento efficace della gestione territoriale.

Uffici con le mappe nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Catasti

Per risolvere la definizione "Uffici con le mappe", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uffici con le mappe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Catasti:

C Como A Ancona T Torino A Ancona S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uffici con le mappe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

