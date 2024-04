La Soluzione ♚ Evidenziare con la penna La definizione e la soluzione di 12 lettere: Evidenziare con la penna. SOTTOLINEARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Evidenziare con la penna: la penna a sfera, o anche biro dal nome del suo inventore lászló bíró, è uno strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno... Il trattino basso (conosciuto anche con il nome inglese underscore) è il carattere « _ », che si può digitare con la tastiera italiana tenendo contemporaneamente premuti il tasto maiuscolo, o Maiusc in inglese, e il tasto dove è raffigurato il tratto d'unione. Il suo codice ASCII è il 95. È un carattere ereditato dalla macchina per scrivere. Prima della diffusione dei computer e dei programmi di videoscrittura, il trattino basso era l'unico ... Altre Definizioni con sottolineare; evidenziare; penna; Evidenziare una frase; Serve per evidenziare una parte del testo; La penna degli inglesi; Tipo di penna a sfera; Usavano la penna d oca;

La risposta a Evidenziare con la penna

SOTTOLINEARE

S

O

T

T

O

L

I

N

E

A

R

E

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Evidenziare con la penna' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.