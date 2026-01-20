Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo' è 'Virgolette Inglesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIRGOLETTE INGLESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo" corrisponde a una soluzione formata da 17 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Virgolette Inglesi? Le virgolette inglesi sono simboli di punteggiatura utilizzati per mettere in evidenza citazioni, parole o frasi particolari all'interno di un testo. Spesso si trovano all'inizio e alla fine di un estratto per distinguere le parole di qualcun altro o per sottolineare un termine speciale. Questo segno aiuta a rendere più chiaro il contenuto e a evitare fraintendimenti. In italiano, vengono chiamate anche apici o virgolette.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Virgolette Inglesi:

V Venezia I Imola R Roma G Genova O Otranto L Livorno E Empoli T Torino T Torino E Empoli I Imola N Napoli G Genova L Livorno E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Altro nome degli apici i segni di punteggiatura usati per evidenziare del testo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

