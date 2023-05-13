Compagni d armi

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Compagni d armi' è 'Commilitoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COMMILITONI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Compagni d armi
  • Risposta: COMMILITONI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CITOI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

ALTRE SOLUZIONI: CAMERATI

Perchè la soluzione è Commilitoni? I commilitoni sono amici e alleati che condividono le sfide del servizio militare. Sono persone con cui si crea un legame forte, basato sulla solidarietà e sulla fiducia reciproca, affrontando insieme momenti di fatica e di vittoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Compagni d armi: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Compagni d armi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Commilitoni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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