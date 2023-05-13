Compagni d armi
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Compagni d armi' è 'Commilitoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Compagni d armi
- Risposta: COMMILITONI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 5
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CITOI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
ALTRE SOLUZIONI: CAMERATI
Perchè la soluzione è Commilitoni? I commilitoni sono amici e alleati che condividono le sfide del servizio militare. Sono persone con cui si crea un legame forte, basato sulla solidarietà e sulla fiducia reciproca, affrontando insieme momenti di fatica e di vittoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Compagni d armi: risposta da 11 lettere
Quando la definizione "Compagni d armi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Commilitoni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.