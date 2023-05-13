Compagni d armi

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Compagni d armi' è 'Commilitoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O M M I L I T O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Compagni d armi

Compagni d armi Risposta: COMMILITONI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 5

5 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I T O I

Inizia con: C

C Finisce con: I

ALTRE SOLUZIONI: CAMERATI

Perchè la soluzione è Commilitoni? I commilitoni sono amici e alleati che condividono le sfide del servizio militare. Sono persone con cui si crea un legame forte, basato sulla solidarietà e sulla fiducia reciproca, affrontando insieme momenti di fatica e di vittoria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Compagni d armi: risposta da 11 lettere

Quando la definizione "Compagni d armi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Commilitoni. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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