La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno dei due compagni di Gesù sul Calvario' è 'Ladrone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LADRONE

Perché la soluzione è Ladrone? Il termine si riferisce a una figura presente nel racconto della crocifissione di Gesù, uno dei due uomini che erano crocifissi accanto a lui. Spesso questa figura è associata a comportamenti disonesti o criminali, riflettendo la sua condizione di peccatore. La parola richiama anche un'immagine di qualcuno che vive ai margini della legalità. È un simbolo di colpa e redenzione, collegato alla storia di Gesù e ai suoi compagni sulla croce.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uno dei due compagni di Gesù sul Calvario" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei due compagni di Gesù sul Calvario". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Per risolvere la definizione "Uno dei due compagni di Gesù sul Calvario", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei due compagni di Gesù sul Calvario" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ladrone:

L Livorno A Ancona D Domodossola R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei due compagni di Gesù sul Calvario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

