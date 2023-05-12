Se manca non si va d accordo

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se manca non si va d accordo' è 'Sintonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SINTONIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Se manca non si va d accordo
  • Risposta: SINTONIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    STNA
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Sintonia? Quando le persone non trovano sintonia tra loro, spesso si verificano incomprensioni e conflitti. La mancanza di questa connessione rende difficile comunicare e collaborare, creando un muro che ostacola il buon rapporto e la comprensione reciproca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Se manca non si va d accordo: risposta da 8 lettere

La soluzione associata alla definizione "Se manca non si va d accordo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sintonia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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