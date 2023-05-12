Se manca non si va d accordo
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se manca non si va d accordo' è 'Sintonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Se manca non si va d accordo
- Risposta: SINTONIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: STNA
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Sintonia? Quando le persone non trovano sintonia tra loro, spesso si verificano incomprensioni e conflitti. La mancanza di questa connessione rende difficile comunicare e collaborare, creando un muro che ostacola il buon rapporto e la comprensione reciproca. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Se manca non si va d accordo: risposta da 8 lettere
La soluzione associata alla definizione "Se manca non si va d accordo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Sintonia. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.