Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera' è 'Cern'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera
- Risposta: CERN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 1
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CRN
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Cern? Il CERN è un grande centro di ricerca situato in Svizzera, famoso per i suoi laboratori con acceleratori di particelle. Qui scienziati di tutto il mondo studiano l’universo e le sue leggi fondamentali, spingendo avanti la conoscenza umana in modo innovativo e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera: risposta da 4 lettere
La definizione "Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cern. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.