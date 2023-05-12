Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera' è 'Cern'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CERN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera
  • Risposta: CERN
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CRN
  • Inizia con: C
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Cern? Il CERN è un grande centro di ricerca situato in Svizzera, famoso per i suoi laboratori con acceleratori di particelle. Qui scienziati di tutto il mondo studiano l’universo e le sue leggi fondamentali, spingendo avanti la conoscenza umana in modo innovativo e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera: risposta da 4 lettere

La definizione "Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cern. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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