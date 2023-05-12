Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera' è 'Cern'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C E R N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera

Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera Risposta: CERN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 1

1 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C R N

Inizia con: C

C Finisce con: N

Perchè la soluzione è Cern? Il CERN è un grande centro di ricerca situato in Svizzera, famoso per i suoi laboratori con acceleratori di particelle. Qui scienziati di tutto il mondo studiano l’universo e le sue leggi fondamentali, spingendo avanti la conoscenza umana in modo innovativo e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cern' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera: risposta da 4 lettere

La definizione "Ha laboratori con gli acceleratori di particelle in Svizzera" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cern. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'laboratori'

Cruciverba con 'acceleratori'