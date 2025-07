Acceleratori di reazioni chimiche nel corpo nei cruciverba: la soluzione è Enzimi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Acceleratori di reazioni chimiche nel corpo' è 'Enzimi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENZIMI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Enzimi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Enzimi? Gli enzimi sono proteine specializzate che accelerano le reazioni chimiche nel corpo, rendendo i processi vitali più veloci ed efficienti. Senza di loro, molte funzioni, come la digestione e il metabolismo, sarebbero troppo lente per sostenere la vita. In pratica, sono i motori invisibili che mantengono in movimento tutto il nostro organismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sostanze in grado di accelerare reazioni chimicheUna grandezza utilizzata per misurare le reazioni chimicheFenomeno per cui la velocità di alcune reazioni chimiche si modificaScuote il corpoIrrigidimento del corpo dovuto a disturbi mentali

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

M Milano

I Imola

