Nei laboratori di analisi nei cruciverba: la soluzione è Provette

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nei laboratori di analisi' è 'Provette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVETTE

Curiosità e Significato di Provette

Approfondisci la parola di 8 lettere Provette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Provette? Nei laboratori di analisi si riferisce a quei luoghi dove si eseguono test e controlli su campioni biologici, come sangue o urine. La parola chiave è provette, ovvero i contenitori cilindrici di vetro o plastica utilizzati per raccogliere e conservare i campioni da analizzare. Questi strumenti sono fondamentali per ottenere risultati precisi e affidabili in campo medico.

Come si scrive la soluzione Provette

La definizione "Nei laboratori di analisi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

