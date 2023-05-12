Campo di prigionia nazista per i soldati nemici
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Campo di prigionia nazista per i soldati nemici' è 'Stalag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Campo di prigionia nazista per i soldati nemici
- Risposta: STALAG
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SAG
- Inizia con: S
- Finisce con: G
Perchè la soluzione è Stalag? Durante la Seconda guerra mondiale, molti soldati catturati dai nazisti finivano in strutture chiamate stalag. Questi luoghi erano destinati a trattenere i prigionieri di guerra, spesso in condizioni dure e senza molte possibilità di libertà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Campo di prigionia nazista per i soldati nemici: risposta da 6 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Campo di prigionia nazista per i soldati nemici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Stalag. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.