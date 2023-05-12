Campo di prigionia nazista per i soldati nemici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Campo di prigionia nazista per i soldati nemici' è 'Stalag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S T A L A G

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Campo di prigionia nazista per i soldati nemici

Campo di prigionia nazista per i soldati nemici Risposta: STALAG

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S A G

Inizia con: S

S Finisce con: G

Perchè la soluzione è Stalag? Durante la Seconda guerra mondiale, molti soldati catturati dai nazisti finivano in strutture chiamate stalag. Questi luoghi erano destinati a trattenere i prigionieri di guerra, spesso in condizioni dure e senza molte possibilità di libertà. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Campo di prigionia nazista per i soldati nemici: risposta da 6 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Campo di prigionia nazista per i soldati nemici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Stalag. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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