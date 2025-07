Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici nei cruciverba: la soluzione è Stalag

Home / Soluzioni Cruciverba / Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici' è 'Stalag'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STALAG

Curiosità e Significato di Stalag

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stalag più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stalag.

Perché la soluzione è Stalag? Lo Stalag era un campo di prigionia nazista destinato a soldati e sottufficiali nemici catturati durante la Seconda guerra mondiale. Questi campi erano strutture in cui i prigionieri venivano internati, spesso sottoposti a dure condizioni di vita, ma generalmente riservate a ufficiali di basso rango. Conoscere gli Stalag aiuta a comprendere meglio le sofferenze e le sfide affrontate da chi si trovava nei conflitti mondiali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Campo di prigionia nazista per i soldati nemiciLe matricole fra i soldatiSi distinguono sul campo di battagliaSi gioca in un campo con due tabelloniHollande di nuovo in campo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stalag

Hai davanti la definizione "Campo di prigionia nazista per soldati e sottufficiali nemici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

A Ancona

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A L L H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLAH" ALLAH

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.