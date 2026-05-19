Lo fu Le Corbusier

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo fu Le Corbusier' è 'Urbanista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: URBANISTA

Perché la soluzione è Urbanista? Lo fu Le Corbusier un urbanista innovativo che ha rivoluzionato il modo di pensare la città. Le sue idee riguardavano la pianificazione di spazi aperti, l'uso di materiali moderni e la creazione di ambienti funzionali e armoniosi. La sua visione era quella di migliorare la qualità della vita attraverso strutture efficienti e ben progettate. Le Corbusier ha lasciato un segno indelebile nel campo dell'urbanistica, influenzando molte generazioni di professionisti.

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Lo fu Le Corbusier nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Urbanista

Se la definizione "Lo fu Le Corbusier" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Urbanista'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo fu Le Corbusier

Lo fu Le Corbusier Risposta: URBANISTA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: U________

U________ Inizia con: U

U Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

U Udine R Roma B Bologna A Ancona N Napoli I Imola S Savona T Torino A Ancona

La soluzione 'Urbanista' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo fu Le Corbusier". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.