Lo fu Le Corbusier
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SOLUZIONE: URBANISTA
Perché la soluzione è Urbanista? Lo fu Le Corbusier un urbanista innovativo che ha rivoluzionato il modo di pensare la città. Le sue idee riguardavano la pianificazione di spazi aperti, l'uso di materiali moderni e la creazione di ambienti funzionali e armoniosi. La sua visione era quella di migliorare la qualità della vita attraverso strutture efficienti e ben progettate. Le Corbusier ha lasciato un segno indelebile nel campo dell'urbanistica, influenzando molte generazioni di professionisti.
Lo fu Le Corbusier nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Urbanista
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo fu Le Corbusier
- Risposta: URBANISTA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: U________
- Inizia con: U
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
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