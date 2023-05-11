Una specialità milanese

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una specialità milanese' è 'Cotoletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

COTOLETTA

Perchè la soluzione è Cotoletta? La cotoletta è una deliziosa specialità milanese, amata per la sua croccantezza e sapore ricco. Preparata con carne tenera e impanata, viene spesso gustata accompagnata da contorni semplici. È un piatto che porta in tavola un pezzo autentico della tradizione culinaria di Milano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

ALTRE SOLUZIONI: BUSECCA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Una specialità milanese
  • Risposta: COTOLETTA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    COTA
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Cotoletta'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Una specialità milanese: risposta da 9 lettere

La definizione "Una specialità milanese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cotoletta. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'specialità'

Cruciverba con 'milanese'