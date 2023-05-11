Una specialità milanese
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una specialità milanese' è 'Cotoletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cotoletta? La cotoletta è una deliziosa specialità milanese, amata per la sua croccantezza e sapore ricco. Preparata con carne tenera e impanata, viene spesso gustata accompagnata da contorni semplici. È un piatto che porta in tavola un pezzo autentico della tradizione culinaria di Milano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una specialità milanese
- Risposta: COTOLETTA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: COTA
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Una specialità milanese: risposta da 9 lettere
La definizione "Una specialità milanese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cotoletta. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.