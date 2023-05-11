Una specialità milanese

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una specialità milanese' è 'Cotoletta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C O T O L E T T A

Perchè la soluzione è Cotoletta? La cotoletta è una deliziosa specialità milanese, amata per la sua croccantezza e sapore ricco. Preparata con carne tenera e impanata, viene spesso gustata accompagnata da contorni semplici. È un piatto che porta in tavola un pezzo autentico della tradizione culinaria di Milano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una specialità milanese

Una specialità milanese Risposta: COTOLETTA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C O T A

Inizia con: C

C Finisce con: A

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Una specialità milanese: risposta da 9 lettere

La definizione "Una specialità milanese" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Cotoletta. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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