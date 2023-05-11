È tonda se non ha rotti

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È tonda se non ha rotti' è 'Cifra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIFRA

Perchè la soluzione è Cifra? Una cifra tonda si distingue per la sua forma perfetta e senza rotture. Quando si osserva un numero, la sua completezza e simmetria lo rendono facilmente riconoscibile. La semplicità di queste cifre le rende immediatamente comprensibili e visivamente armoniose. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: È tonda se non ha rotti
  • Risposta: CIFRA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: C____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A
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È tonda se non ha rotti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cifra

In presenza della definizione "È tonda se non ha rotti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cifra'.

Le 5 lettere della soluzione

C Como
I Imola
F Firenze
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Cifra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È tonda se non ha rotti". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Altre definizioni collegate

Con tonda: Gira gira è sempre tonda ma non è la ragazza golosa 

Con rotti: Si dice d una cifra senza rotti 