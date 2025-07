Numero, quantità nei cruciverba: la soluzione è Cifra

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Numero, quantità' è 'Cifra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIFRA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Cifra? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cifra.

Perché la soluzione è Cifra? Cifra indica un numero o una quantità rappresentata da simboli o segni. Spesso si usa per indicare dati numerici, importi o statistiche, semplificando la comunicazione di informazioni quantitative. È un termine molto comune in ambito finanziario, matematico e anche quotidiano, per indicare valori numerici ben definiti. Insomma, una cifra è tutto ciò che si può contare o misurare con i numeri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Numero noto che moltiplica una quantità variabileLa quantità di cibo che regge il cameriereDue lettere per numeroUltime di numeroLa religione che conta il maggior numero di Cristiani

C Como

I Imola

F Firenze

R Roma

A Ancona

A A H R I E C R S Mostra soluzione



